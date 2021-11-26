Москва, 26 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Украинский истеблишмент находится в состоянии несогласия внутри самого себя. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Об этом говорит тот факт, насколько неоднородны заявления украинских политиков и деятелей в сфере безопасности и обороны относительно угрозы полномасштабного конфликта с Россией.

«На Украине вообще раздрай. Мы видим диаметрально противоположные мнения. Глава Военной разведки Украины Кирилл Буданов кричит: вот-вот будет нападение, украинский СНБО говорит: нет, мы опасной концентрации войск не видим», — сказал Коротченко.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский использует служебные военные вертолеты, для перемещения к корпоративам и празднествам, отметил эксперт.