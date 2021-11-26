Москва, 26 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Лига безопасного интернета выступает против законопроекта о QR-кодах и призывает Госдуму вообще не рассматривать этот законопроект. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на слушаниях в ОП РФ 26 ноября заявила член комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Алексей Колчин ИА REGNUM На митинге

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»Ситуация вокруг QR-кодов взрывоопасная, она может дестабилизировать ситуацию в нашей стране и вывести людей на улицу», — подчеркнула Мизулина.

Она уверена в том, что подобные законопроекты могли появиться потому, что чиновники перестали слушать и слышать людей. Граждане в свою очередь тонко чувствуют проявленную к ним несправедливость.

Всё это, по словам Мизулиной, приводит к тому, что на улицы выходят люди, не бывшие в оппозиции, к протестам не склонные, и никогда до этого в них не участвовавшие — традиционное консервативное большинство, патриоты нашей Родины.

«Эти люди не являются противниками прививок, они выступают против принуждения и того, что граждан лишают права выбора, поэтому сейчас государству самое время остановиться», — заключила общественница.