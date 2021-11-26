Проверка ОАТИ нашла массовые нарушения на концерте в Москве
Москва, 26 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Москве во время концерта в баре IZI Moscow выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 26 ноября сообщает столичный оперштаб.
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Медицинская маска
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В баре проходил концерт музыкального проекта GSPD из Санкт-Петербурга. В ходе него специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы «выявили массовые нарушения санитарно-эпидемиологических требований».
«Посетители грубо нарушали требования социального дистанцирования и не использовали маски», — рассказали в штабе.
Теперь организаторам мероприятия грозит наказание вплоть до штрафа в размере 1 млн рублей.