Москва, 26 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Сочетание первичной вакцинации «Спутником V» и ревакцинацией «Спутником Лайт» демонстрирует наиболее высокие результаты защиты. Об этом на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — сказал Мурашко.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире — это произошло в августе 2020 года.