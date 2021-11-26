Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области в настоящее время нет полностью закрытых из-за COVID-19 школ, но 67 классов 34 школ переведены на удалённое обучение. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Как отметили в комитете, в регионе хотят максимально сохранить очный учебный процесс, поэтому в регионе сегодня нет полностью закрытых из-за COVID-19 школ. Однако на удалённое обучение переведено 67 классов в 34 школах.

«Если в классе заболевает ученик, то на две недели учебный процесс переводится в дистанционный формат. Но бывает, что школьник лишь контактировал с заболевшим. В таком случае в классе по решению Роспотребнадзора может быть проведено ПЦР-тестирование», — пояснили в ведомстве.

Для проведения ПЦР-тестирования у родителей берётся согласие. В случае отказа от процедуры, ребенок переводится на дистанционный формат на две недели.

«Особенно это актуально для старших классов, перед окончанием четверти и перед Новым годом мало кто хочет переходить на дистанционное обучение на две недели. Для этого проводится ПЦР-тестирование целых классов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальной политике Николай Емельянов.