Москва, 26 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила статус референс-лаборатории по коронавирусу петербургскому НИИ гриппа имени Анатолия Смородинцева. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Минздрава России.

Influenza.spb.ru НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил во время посещения НИИ, что его коллектив ежедневно вносит огромный вклад в развитие надзора за инфекциями в Европейском регионе ВОЗ. Институт вместе с ним посетила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Кроме того, он вручил руководству института документ, подтверждающий его статус референс-лаборатории ВОЗ по коронавирусу», — говорится в сообщении.

Иностранные делегаты посетили корпус НИИ, в котором хранятся крупнейшие в России коллекции штаммов возбудителей респираторных инфекций.

Директор института Дмитрий Лиознов заявил, что учёные постоянно отслеживают генетическую изменчивость возбудителя COVID-19 и выявляют изменения в способности вируса поражать людей и ускользать от иммунного ответа. Это позволяет заранее планировать профилактические мероприятия и стратегии вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире общее количество летальных исходов от COVID-19 превысило 5,182 млн случаев. Медики ввели людям свыше 7,5 млрд доз вакцин.

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