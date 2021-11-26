Воронеж, 26 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Протесты граждан против введения системы QR-кодов прокомментировали журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области 26 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Как вы знаете, система QR-кодов планируется к рассмотрению как федеральный законопроект. Полагаем, в ближайшие недели на федеральном уровне образуется правоприменительная практика, которая будет распространена на всю страну. На текущий момент работа кодов регламентируется нормативно-правовыми документами регионального значения. Сама мера направлена исключительно на заботу о здоровье воронежцев. Вместе с этим, как вы знаете, губернатор дал поручение проводить ПЦР-тестирование для жителей региона без кодов бесплатно, чтобы люди могли посещать общественные места», — говорится в комментарии.

Что касается бесплатного тестирования, то, уточнили в облправительстве, порядок и механизм этой процедуры обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области система QR-кодов для посещения большинства общественных мест действует с 13 ноября, для общепита ее ввели месяцем раньше. На днях стало известно, что 24 воронежца подали коллективный иск к губернатору Гусеву в связи с введением QR-кодов. Сегодня, 26 ноября, группа воронежцев пришла в приёмную губернатора, чтобы передать ему петицию против федеральных поправок, которыми QR-коды предлагается ввести в общественных местах и на транспорте.