Гродно, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал мигрантам, находящимся на границе с Польшей, что их не будут выдворять из страны, но помогут желающим вернуться на родину. Об этом он заявил 26 ноября возле пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

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Он подчеркнул, что ближневосточных беженцев ни в коем случае не будут «задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину» без их желания.

«Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать всё, чтобы сберечь ваши жизни», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко прибыл на КПП «Брузги», где в транспортно-логистическом центре размещены мигранты. Белорусский лидер осмотрел пункт раздачи питания и поинтересовался, хватает ли людям еды. Ранее он заявлял, что ЕС должен оплатить авиарейсы, которыми беженцы смогут вернуться в свои страны.

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