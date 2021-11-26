Китай сделал США представление из-за визита конгрессменов в Тайвань
Пекин, 26 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Власти Китая крайне недовольны вторым за ноябрь визитом делегации конгрессменов США в Тайвань, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
«Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест», — сказал он.
Лицзянь добавил, что Китай уже сделал США серьезное представление по данному поводу.
Как сообщало ИА REGNUM, пять членов палаты представителей Конгресса США прибыли на Тайвань в рамках короткой поездки, посвященной вопросам безопасности. Это второй визит американских законодателей на остров за этот месяц.
Читайте также: Американская делегация прибыла в Тайвань второй раз за месяц