Пекин, 26 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Власти Китая крайне недовольны вторым за ноябрь визитом делегации конгрессменов США в Тайвань, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест», — сказал он.

Лицзянь добавил, что Китай уже сделал США серьезное представление по данному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, пять членов палаты представителей Конгресса США прибыли на Тайвань в рамках короткой поездки, посвященной вопросам безопасности. Это второй визит американских законодателей на остров за этот месяц.

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