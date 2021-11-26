Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Пять членов палаты представителей Конгресса США прибыли на Тайвань в рамках короткой поездки, посвященной вопросам безопасности. Это второй визит американских законодателей на остров за этот месяц, сообщает 25 ноября Reuters.

Департамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Поездка проходит на фоне того, как Китай усилил военное и политическое давление, претендуя на суверенитет над островом.

Посольство США на Тайване сообщило, что в состав делегации входят Марк Такано, председатель комитета палаты представителей по делам ветеранов, а также Колин Оллред, Элисса Слоткин, Сара Джейкобс и Нэнси Мейс.

«Делегация Конгресса встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократию в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай.