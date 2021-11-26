Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области четвертый день подряд наблюдается постепенное снижение числа вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. За минувший день в регионе было подтверждено лабораторным путем 402 инфицирования, что на 15 меньше, чем днем ранее и на 33 меньше, чем в начале текущей недели. Об этом 26 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на улице

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Наибольшее количество новых инфицированных выявлено в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Всеволожск (28), Кудрово (20), Гатчина. Кириши (по 18), Выборг (17), Тихвин (15), Мурино (13), Волхов, Сланцы (по 12), Луга (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 88 943 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 69 785 человек, в том числе 431 — за минувшие сутки. Умерли 2757 жителей области, заболевших COVID-19, в том числе пять летальных случаев было зарегистрировано 25 ноября, что столько же, сколько и за сутки до этого.