Москва, 26 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Более чем 15 странам помогли в борьбе с пандемией коронавируса Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 26 ноября рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

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«Общими усилиями выстраивается архитектура мирной жизни в зоне карабахского конфликта, в Сирии. Армении, Афганистану, Сирии и Кубе оказана действенная гуманитарная помощь. <…> Еще более 15 стран получили помощь и от России, и от вооруженных сил в борьбе с пандемией. Это и дальнее зарубежье, и ближнее зарубежье. Продолжаем эту работу», — приводит его слова ТАСС.

Также Шойгу отметил, что, по его мнению, в настоящее время важно провести обобщение и анализ результаты работы, а также уточнить направления дальнейшего развития, в то же время, учитывая «самые современные подходы и новые технологии».

При этом во время открытия конференции глава Минобороны РФ предложил почтить минутой молчания погибших в Кемеровской области шахтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 34 690 новых случаев заражения коронавирусом.