Варшава, 26 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Намерение польских властей выслать в Ирак несколько десятков мигрантов из центра для нелегальных мигрантов в Венджине спровоцировало бунт. Об этом 26 ноября сообщает интернет-портал Polsat News.

Freedom House На венгерской границе

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Всего в центре содержатся 604 мигранта, нелегально оказавшихся на территории Польши. 359 являются гражданами Ирака, а 69 — Афганистана, пишет ТАСС. Большинство из них требуют, чтобы их переправили в Германию.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации пограничной охраны Польши, во время бунта около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и требовали освобождения, при этом они добивались разрешения уехать в Германию.

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Позднее польским правоохранителям удалось стабилизировать ситуацию в центре для нелегальных мигрантов. Сбежавшим из центра скрыться не удалось. Для их поимки полиция мобилизовала более 500 сотрудников.