Москва, 26 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной, в первую очередь благодаря распространению новых штаммов. Об этом заявила член ОП РФ, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Оксана Драпкина на слушаниях по вопросу законопроектов, регламентирующих использование в России QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, проходящих в Общественной палате РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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»Новая коронавирусная инфекция есть, от нее болеют и умирают, но человечество кроме вакцинации еще не придумало методы борьбы с ней», — отметила эксперт.

Драпкина высказала свое негативное отношение к тем, кто скептически относится к официальной информации о росте заболеваемости и эффективности вакцин. И особо подчеркнула, что медицинское сообщество поддержит меры правительства по борьбе с пандемией.