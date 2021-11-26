Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 724 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 155 случаев заражения, сообщает 26 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 10. Днем ранее он составлял 734.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заразились коронавирусом 176 415 свердловчан. В регионе уже вылечились 154 919 человек, от COVID-19 скончались 8294 гражданина.