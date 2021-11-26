Москва, 26 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Ещё 94 человека скончались в Москве в результате заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 26 ноября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность от ковида находится в Москве на стабильном уровне. Ежесуточно в последний месяц уходят из жизни от 90 до 100 человек. Накануне скончались 92 заболевших.

Всего в Москве коронавирус унёс жизнь 33 821 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1235 человек.