Лукашенко посетил центр для беженцев на границе с Польшей
Гродно, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центр для размещения беженцев возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей.
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Белорусский лидер осмотрел в транспортно-логистическом центре пункт раздачи питания и поинтересовался, хватает ли на всех людей продовольствия. Также он встретился с представителями Красного Креста, сообщает БелТА.
Лукашенко сопровождают губернатор Гродненской области Владимир Караник и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусские власти ранее разместили в транспортно-логистическом центре у КПП «Брузги» мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Польшу.
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