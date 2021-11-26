Гродно, Белоруссия, 26 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центр для размещения беженцев возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Белорусский лидер осмотрел в транспортно-логистическом центре пункт раздачи питания и поинтересовался, хватает ли на всех людей продовольствия. Также он встретился с представителями Красного Креста, сообщает БелТА.

Лукашенко сопровождают губернатор Гродненской области Владимир Караник и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские власти ранее разместили в транспортно-логистическом центре у КПП «Брузги» мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Польшу.

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