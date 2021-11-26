Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге количество новых случаев заражения коронавирусом составило 1704, это на на 166 случаев больше, чем сутками ранее. Новыми данными заболеваемости 26 ноября поделился оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России В лаборатории

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Четвертые сутки подряд количество новых случаев заражения ковидом составляет менее двух тысяч, однако постепенно увеличивается, хотя все равно не достигает пиковых значений в примерно 3,5 тыс. случаев, как это было в конце октября и 11 ноября.

За сутки от COVID-19, как основной причины, в Петербурге скончались 64 человека, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Отметим, что уже второй день подряд показатель смертности от ковида по Петербургу составляет менее 70 случаев.

Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки составило 3455 человек. Этот показатель на 1457 человек меньше, чем за 24 ноября. Статистика выздоровлений в Петербурге не отражает тенденций ни на увеличение, ни на снижение количества выздоровевших, поскольку каждый день данные колеблются от нижней отметки в тысячу выздоровевших до верхней, в более чем четыре тысячи человек.

За весь период пандемии в Петербурге выявлено 779 037 случаев заражения. От COVID-19 скончались 25 931 человек, а выздоровел — 718 091 человек