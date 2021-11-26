Белгород, 26 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Белгородской области 26 ноября выявлены 342 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 458 человек, зарегистрировано 11 летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 5 555 белгородцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 71 472 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 59 533 человека, скончались от осложнений 1 493 пациента. В стационарах находятся 2 655 человек, лечится амбулаторно 7 791 житель, на самоизоляции 28 547 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 подана 939 791 заявка. Полный курс иммунизации прошли 824 377 человек.