Бразилиа, 26 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Национальное агентство по наблюдению за здравоохранением Бразилии (Anvisa) с 26 ноября возобновит требование о предъявлении справки о состоянии здоровья путешественника для всех пассажиров, желающих въехать на территорию страны. Об этом пишет Prensa Latina.

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Накануне регулирующий орган сообщил, что столкнулся с проблемами в системе электронного контроля документа и поэтому сообщил авиакомпаниям о приостановке контроля за соблюдением этой меры.

Такая декларация доступна на сайте Anvisa и должна быть заполнена бразильцами или иностранцами. Во время посадки пассажир должен предъявить авиакомпании электронное письмо (распечатанное или на экране самого устройства).

«Anvisa сообщает, что в четверг (25 ноября) была восстановлена система подачи декларации о состоянии здоровья путешественника», — говорится в официальном сообщении.

В нем уточняется, что путешественники, садящиеся на рейсы в Бразилию, начиная с 8:00 по местному времени 26 ноября, «должны соблюдать меру проверки, определенную постановлением №658 от 5 октября 2021 года».

Путешественники, прибывающие в Бразилию самолетом, как иностранцы, так и бразильцы, должны предъявлять документ с 30 декабря 2020 года.

Они также должны иметь отрицательный тест на COVID-19. Эти меры являются частью действий по сдерживанию пандемии.