Воронеж, 26 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Воронеже из-за коронавируса закрыто 130 классов в 68 школах, ещё в пяти школах из-за ОРВИ закрыли 15 классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября сообщили в пресс-службе администрации города.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Как пояснили в мэрии, в интересах безопасности детей изменен подход к закрытию классов — очное обучение прекращается при выявлении одного заболевшего ученика в классе, а не двух, как ранее. Именно с этим и связано большое число закрытых классов.

В мэрии также привели данные областной детской больницы №2, согласно которым с 1 сентября в регионе с коронавирусом были госпитализированы 783 несовершеннолетних, это более чем в три раза выше показателей осени 2020 года.

«Сейчас дети заболевают чаще и переносят ковид тяжелее. Защитить детей прививкой пока нельзя, но их могут отчасти защитить сознательные и ответственные взрослые — если максимальное количество людей вокруг деток сделает себе прививки от ковида. В этих условиях всем сомневающимся в необходимости вакцинации взрослым, возможно, стоит еще раз взвесить свои сомнения и риски для окружающих, в том числе, детей», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона констатировали снижение заболеваемости ковидом среди детей на 20% за неделю.