Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени города заявил, что в Северной столице разделяют горе родных и близких шахтеров и горноспасателей, погибших в шахте «Листвяжная». Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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«От имени петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Трагедия на шахте «Листвяжная» унесла жизни многих людей. Петербуржцы разделяют горе семей, потерявших сыновей, отцов, братьев», — заявил Александр Беглов.

Слова поддержки также высказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он выразил соболезнования родным и близким шахтеров. «Это страшная, чудовищная трагедия, большое горе для всей страны», — подчеркнул спикер.

Авария на шахте «Листвяжная», в ходе которой произошел взрыв метана, по имеющимся данным, унесла жизни 46 шахтёров и шести спасателей. В больницах находятся 50 пострадавших. В Кемеровской области со вчерашнего дня объявлен трехдневный траур.