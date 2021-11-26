Гонконг, Китай, 26 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В карантинной гостинице Гонкога было выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР и Ботсване. Об этом 26 ноября говорится в сообщении гонконгского департамента здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что оба заразившихся новым видом SARS-CoV-2 остановились в отеле Regal Airport Hotel, в котором проходят обязательный карантина все прибывшие в Гонконг из-за рубежа.

Также указывается, что один из пациентов прибыл в указанный специальный административный район КНР 11 ноября из ЮАР, 13 ноября сдал положительный тест на коронавирус и был направлен в больницу 14 ноября. При этом уточняется, что второй заболевший прибыл в Гонконг 10 ноября и его тест показал положительный результат 18 ноября, после чего он также был направлен в больницу.

Кроме того, добавляется, что проведенное Университетом Гонконга секвенирование генома коронавируса подтвердило, что оба указанных пациента заразились недавно обнаруженным в ЮАР и Ботсване вариантом B.1.1.529.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что созыв технической группы по эволюции вирусов из-за обнаружения на юге Африки нового штамма SARS-CoV-2 — это не «сигнал тревоги», а одно из системных действий для подобных ситуаций.