Москва, 26 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Полноценное страхование повысит доверие граждан к вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Полноценное страхование при вакцинации может стать двигателем текущей прививочной кампании», — заявил Миронов.

В России размер компенсаций не менялся с 2000 года: за смерть от прививки — 30 тыс. рублей, за осложнения, которые привели к инвалидности, — 10 тыс.

Во фракции предлагают расширить госгарантии. Выплаты за осложнения от вакцинации предлагается увеличить в 100 раз, с 10 тыс. до 1 млн рублей, страховку на случай смерти — до 10 млн рублей.

«В данном случае государство не слишком рискует деньгами. Важен сам факт, что оно берет на себя полноценную финансовую ответственность за жизнь и здоровье граждан, деньгами ручается за безопасность вакцинации. И этот шаг повысит доверие к государству, поможет части граждан преодолеть свои сомнения и страхи, рассуждает он.