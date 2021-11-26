Тверь, 26 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Новая партия вакцины против коронавируса «КовиВак» поступила в Тверскую область 25 ноября, об этом сообщается на сайте https://covivac.ru.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Регион получил дополнительно 2 100 доз вакцины. Как уточняется, вакцина в первую очередь предназначена для лиц с медотводом и по медицинским показаниям. Партия распределена по медицинским учреждения региона.

На 25 ноября в Тверской области, по данным пресс-службы облправительства, прививки от коронавируса сделали 545 560 человек.