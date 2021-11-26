Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к концу января 2022 года хотят привить от коронавируса 3,5 млн взрослых горожан, чтобы достичь 80%-ного коллективного иммунитета. Об этом сообщил в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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По его словам, сейчас в городе на Неве коллективный иммунитет достиг 67%, курс вакцинации завершили 2,1 млн совершеннолетних горожан. Чтобы достигнуть поставленный цели в 80% (3,5 млн человек), было решено до 15 декабря завершить вакцинацию сотрудников сфер образования, здравоохранения, торговли.

«При полной загрузке всех площадок [вакцинации] мы способны прививать по 40 тыс. человек в сутки. Очень важно сохранить высокие темпы в декабре, чтобы город мог встретить Новый год в спокойной обстановке. Сейчас курс вакцинации закончили 2,1 млн человек. Наш безусловный ориентир — 3,5 млн привитых петербуржцев. Мы можем выйти на этот рубеж в январе», — подытожил глава города.

Отметим, в настоящий момент в городе развернуто 179 пунктов вакцинации. Первым компонентом привито 2 032 616 петербуржца, завершили вакцинацию 2 148 327 человек. В настоящий момент в городе находится в запасе 721 365 доз вакцины.