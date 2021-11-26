Москва, 26 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Последствия коронавирусной инфекции для людей с варикозным расширением вен подобны мине замедленного действия. Одно из таких последствий — тромбозы, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян 26 ноября в интервью радио Sputnik.

Жорж-Пьер Сёра. Нога. 1884

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По его словам, варикозное расширение вен повышает для переболевших COVID-19 риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов. Врачи с такими случаями встречаются регулярно.

«Но это как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться», — сказал Авакян и пояснил, что из-за коронавируса кровь сгущается, и вероятность развития тромбоза растёт.

Лечить варикоз нужно своевременно, предупредил врач, так как образование тромбов может привести к смерти. Профилактика варикозного расширения вен заключается в ношении компрессионного трикотажа, это особенно необходимо людям, которые долго сидят или стоят в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Авакян посоветовал людям с варикозом не загорать подолгу на пляже.

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