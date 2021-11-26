Брянск, 26 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Брянской области 26 ноября подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом, что на 19 меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 458 жителей, скончались 18 пациентов. Всю неделю отмечается снижение темпов заболевания COVID-19 в среднем на 20 человек в сутки.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 88 470 носителей инфекции. Справились с заражением 79 645 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 2 219 пациентов.

За минувшие сутки лаборатории проверили 6 062 теста, в целом выполнено 1 095 491 исследование на коронавирус.