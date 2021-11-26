Магадан, 26 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал маршрутные такси инкубатором заболеваемости коронавирусом. Он призвал членов правительства региона лучше следить за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе ведомства.

ИА REGNUM Люди в масках

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«Мы больше тратим средств на борьбу с коронавирусом и несем потери в экономике, чем стоят эти маски. В учреждениях маски должны быть в свободном доступе для посетителей», — сказал Сергей Носов.

По данным министерства транспорта области, водители «маршруток» часто не носят маски и перчатки, а пассажиры не всегда соблюдают масочный режим. На нарушителей теперь будут оформлять протоколы. По информации ведомства, в транспортных предприятиях Магадана привиты от 18 до 64% сотрудников. Этого уровня недостаточно, считает он. В компаниях, занимающихся межмуниципальными перевозками, вакцинированы 87% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области начали прививать от коронавируса беременных женщин, вакцинация рекомендуется не ранее 22-ой недели срока. По данным минздрава Колымы, в этом году COVID-19 заразились 125 будущих мам, четыре женщины скончались.