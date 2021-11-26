Краснодар, 26 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с аварией на шахте в Кемеровской области. Телеграмму глава Кубани направил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе администрации края.

Images by John «K» Траурная свеча

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«Мы в Краснодарском крае с прискорбием восприняли печальные известия. У погибших остались семьи, дети, родственники. Передайте им от всех жителей Кубани слова поддержки и утешения. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей. Прошу также передать пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице, восстанавливает силы и здоровье. В эти скорбные дни желаем всем жителям Кемеровской области мужества, душевных сил и терпения», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате, по официальным данным, погибли 52 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.