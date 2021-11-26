Москва, , 10:01 — REGNUM Несмотря на то, что болезнь, вызываемая грибами семейства Mucorales, обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, заболеть «чёрной плесенью» могут и жители России. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он подчеркнул, что эта эндемичная инфекция в большей степени характерная для определённого климата с высокими температурами и очень высокой влажностью.

«Но она может развиться и в наших условиях при тяжёлых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов», — отметил в беседе в РИА Новости специалист.

По его словам, преимущественно заболевание развивается у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжёлых иммунодефицитных состояниях, а также при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, о случаях мукормикоза («чёрной плесени») у переболевших коронавирусом в тяжёлой форме в Амурской области в начале октября сообщила главный врач Амурского центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Специалист пояснила, что это становится следствием антибиотикотерапии при ковиде, которая очень сильно понижает иммунную систему.