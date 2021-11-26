Тегеран, 26 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил МИД Ирана. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба иранского министерства иностранных дел.

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«МИД Ирана выражает соболезнования семьям погибших в связи с трагическим инцидентом», — приводит пресс-служба слова официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичвыразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе, где в результате взрыва на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека.