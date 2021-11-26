Рига, 26 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе, где в результате взрыва на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека.

Gadini Свечи

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«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе», — написал в Facebook глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл пожар, а затем прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 46 шахтёров и шесть горноспасателей. В больницах остаются около 50 человек. 26 ноября в регионе объявлен траур.

Соболезнования в связи с трагедией поступают изо всех уголков России и из-за рубежа, в частности, из Тувы, Чувашии, Рязанской и Волгоградской областей, Башкирии, Узбекистана, Донецкой Народной Республики.