Москва, 26 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В КПРФ не ожидали такого вала обращений против введения QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Мы не ожидали такого вала писем! Только за первые сутки нам поступило 15 тыс. обращений. Всего мы получили более 63 тыс. обращений со всех регионов страны. Более того, письма продолжают поступать до сих пор», — отметил Зюганов.

В ближайшее время обращения будут направлены во все законодательные органы власти на местах, а также губернаторам и главам регионов.

«Хочу обратиться к власти: и в этих условиях вы пытаетесь навязать народу свой «электронный концлагерь». Одумайтесь! Вы своими руками ведете страну к потрясениям!» — отметил коммунист.

Пакет законопроектов о введении QR-кодов в России вызвал широкий общественный резонанс.