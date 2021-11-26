Москва, 26 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В связи с трагедией на кемеровской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале выразил «бессильные соболезнования»:

gexters Шахта

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«"Листвяжная» — шахта не самая производительная (порядка 2 тыс т сутки) и не особо подверженная загазованности: 3-я категория по опасности — не 4-я и не сверхкатегорийная. Соответственно, вопросы вентиляционного обеспечения были важны, но не так, чтобы очень. (Да-да, все нормативы соблюдались, мы понимаем).

Что же стало истинной причиной десятков смертей горняков, о гибели которых можно говорить с определенной уверенностью? Вспомним премьера в Госдуме — жадность, обыкновенная жадность хозяев. Уголь на исторических ценовых максимумах, государство делает все, чтобы увеличить его экспорт, а потому надо выдавать на-гора, пока тема не кончилась. Долго эта сладкая пора не продлится.

Вентиляция? Так чем больше добытого угля, тем больше газа и пыли. Авось, пронесет. Не пронесло. Скорбим вместе с кемеровчанами и вместе с ними проклинаем русский, бесчеловечный капитализм».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2021 года поступил сигнал о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В результате ЧП погибли более 50 шахтеров и шестеро спасателей. По факту гибели шахтёров задержаны директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Малоствов и начальник четвёртого участка Сергей Герасименок.

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