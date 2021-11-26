Варшава, 26 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Опасения в связи с тем, что мигранты из Афганистана могут в ближайшее время проникнуть на территорию Белоруссии, выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 25 ноября в ходе пресс-конференции, которая проводилась совместно с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

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Глава польского правительства отметил, что авиаперелеты беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссию удалось ограничить. По его мнению, следующей страной, откуда могут появиться мигранты, вероятно, станет Афганистан. Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в том, что они якобы попытаются использовать эту ситуацию как один «из будущих ходов на шахматной доске».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Матеуш Моравецкий заявил, что Москва и Минск будто бы «могут использовать хаос в Афганистане в своих политических целях».