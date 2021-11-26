Москва, , 08:35 — REGNUM В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) для учеников 5−11-х классов любого уровня появились новые виртуальные лаборатории по математике и физике, сообщается на портале мэра столицы.

Московская электронная школа (МЭШ) Mos.ru

Школьникам будут доступны четыре лаборатории по математике: «Теория вероятностей», «Графики функций. Часть 2», «Математическое моделирование», «Математический конструктор» и новая лаборатория по физике «Обработка результатов экспериментов».

Учителя смогут составлять творческие задачи для учащихся, внедриять элементы эксперимента и исследования в уроки. Работать с лабораториями можно как в школе, так и дома.

ИА REGNUM ранее сообщало, библиотека «Московской электронной школы» («МЭШ») пополнилась новой виртуальной лабораторией по черчению.

Читайте подробнее: Библиотека МЭШ пополнилась виртуальной лабораторией по черчению