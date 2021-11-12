Москва, , 09:28 — REGNUM Библиотека «Московской электронной школы» («МЭШ») пополнилась новой виртуальной лабораторией по черчению, сообщается на портале мэра столицы.

МЭШ Mos.ru

Виртуальная лаборатория «Черчение» предназначен для учащихся 7−11-х классов. С помощью неё школьники смогут изучить основам этого предмета, развивая навыки анализа и построения чертежей различной сложности.

Учащимся доступны различные форматы чертежей от А4 до АО. Чертёж можно сохранять на определенном этапе, чтобы продолжить позже. В библиотеке МЭШ школьникам также доступны виртуальные лаборатории по физике, биологии, математике, информатике и технологии.

ИА REGNUM ранее сообщало, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что онлайн-образовательная платформа «МЭШ» будет объединена с независимыми платформами онлайн-образования.

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