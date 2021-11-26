Донецк, 26 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Жители обстреливаемого донецкого поселка Октябрьский уже привыкли, что стены их домов дрожат от взрывов. Но деваться старикам некуда. Об этом пишет телеграм-канал «Донбасс решает».

Цитата из видео Жительница Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Я уже дважды ремонтировала сама крышу и коридор. Нанимала человека, стелили шифер, а его снова побило осколками», — рассказывает 82-летняя Валентина Ильинична. Судьба у женщины печальная. Всю жизнь она отработала на предприятиях Донецка, Украина ее оставила без пенсии, дочь и муж умерли, у еще одной дочери в квартиру было прямое попадание. Помощи старикам ждать неоткуда.

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Как сообщало ИА REGNUM, Украина при активной поддержке Запала сознательно идет на разрыв Минских соглашений. Провокации участились с наступлением осени. Накануне, 25 ноября, артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан. Несколько осколков снарядов попали в здание учебного заведения. Помимо этого, украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на центр Ясиноватой.

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21 ноября ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия.

В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь, на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков.

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