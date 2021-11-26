Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В детских садах Екатеринбурга начали требовать отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщают СМИ.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

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Такое требование касается только тех детей, которые уходили на карантин. Причём, сдать тест «контактные» дети должны даже при отсутствии признаков заболевания. Ранее, достаточно было предоставить две справки: о здоровье и эпидблагополучии, сообщает E1.RU со ссылкой на маму воспитанника.

Правила начали действовать с 17 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре. Сдавать ПЦР-тест обязаны все «контактные» дети. При наличии симптомов, обследоваться необходимо незамедлительно.