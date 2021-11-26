Приштина, Сербия, 26 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Косово 25 ноября в результате исследования 1627 образцов выявили 12 носителей коронавируса, признаны излечившимися 16 человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Besnik1 Солдат с флагом Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 038 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 743 пациента излечились, 2983 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 323.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 759 134 человека, при этом произведено уже свыше 1 610 960 инъекций вакцины. На выходных было произведено лишь две инъекции вакцины.