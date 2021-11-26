Москва, 26 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Вакцинировавшиеся от COVID-19 препаратом «Спутник М» подростки получат иммунный ответ не меньше, чем взрослые. Об этом ТАСС заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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«Не думаю, что у него [подростка] будет меньше защита, потому что отвечает организм примерно одинаково. По той простой причине <…>, что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же», — сказал Гинцбург.

По его словам, 17-летним подросткам не стоит ждать совершеннолетия для вакцинации «взрослой» вакциной, а нужно идти и прививаться.