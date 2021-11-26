Москва, 26 ноября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В России не зафиксировано случаев подделки вакцин от COVID-19. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

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«Таких случаев в России не было», — сказал Гинцбург.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года.