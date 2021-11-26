Варшава, 26 ноября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Бунт был устроен группой мигрантов, которые содержатся в охраняемом центре для иностранцев в населенном пункте Венджин (Любушское воеводство) на западе Польши, 25 ноября сообщило Польское агентство печати со ссылкой на местное отделение пограничной охраны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В акции участвуют около 100 человек. Они требуют освободить их и предоставить возможность попасть в Германию. Кроме того, мигранты пытались сломать забор центра. Взбунтовавшиеся люди использовали для этого мебель и другие предметы.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем, но остается «напряженной». Объект хорошо защищен и имеет несколько заборов. Сотрудники центра ведут переговоры с мигрантами для того, чтобы успокоить их.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Польшу прекратить силовые действия против мигрантов на польско-белорусской границе.