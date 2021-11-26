Варшава, 26 ноября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Польским правоохранителям удалось стабилизировать ситуацию в центре для нелегальных мигрантов в местности Венджин. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба местной полиции на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбежавшим из центра не удалось скрыться. Для поимки мигрантов полиция мобилизовала более 500 сотрудников.

Ранее пограничная охрана Польши сообщила, что во время бунта около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и требовали освобождения, при этом они добивались разрешения уехать в Германию.