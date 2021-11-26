Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 25 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 376, причем 96 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 96 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 376», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4850 новых случаев заражения COVID-19, при этом 786 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 830 652 пациента из общего числа 6 097 672 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3368 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 179 012 иранцев получили первую дозу, при этом 45 942 308 человек на данный момент сделали вторую прививку.