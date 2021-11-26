Чилийский регулятор разрешил прививать детей от трёх лет вакциной Sinovac
Сантьяго, 26 ноября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Чили (ISP) разрешил использовать вакцину от COVID-19 китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трёх лет. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.
Отмечается, что ISP принял решение на основании результатов исследований, предоставленных Sinovac. По данным института, в Чили были проведены клинические испытания CoronaVac, подтвердившие, что дети переносят прививку с меньшими, чем у взрослых осложнениями. У них также вырабатывается больше антител.
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Напомним, что до настоящего времени в Чили было разрешено прививать препаратом CoronaVac детей от шести лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины Comirnaty, выпускаемый компаний Pfizer и BioNTech для прививки от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.