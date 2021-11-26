Сантьяго, 26 ноября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Чили (ISP) разрешил использовать вакцину от COVID-19 китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трёх лет. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцина CoronaVac

пресс-служба министерства здравоохранения Чили «В этот четверг ISP разрешил использовать препарат CoronaVac для вакцинации детей от трёх лет, что позволит распространить прививочную кампанию ещё на примерно 600 тысяч несовершеннолетних».

Отмечается, что ISP принял решение на основании результатов исследований, предоставленных Sinovac. По данным института, в Чили были проведены клинические испытания CoronaVac, подтвердившие, что дети переносят прививку с меньшими, чем у взрослых осложнениями. У них также вырабатывается больше антител.

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Напомним, что до настоящего времени в Чили было разрешено прививать препаратом CoronaVac детей от шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины Comirnaty, выпускаемый компаний Pfizer и BioNTech для прививки от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.