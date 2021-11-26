Минск, 26 ноября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Из Минска в Эрбиль утром 26 ноября вылетел второй самолёт авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами на борту. Это следует из данных онлайн-табло воздушной минского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Самолёт иракской авиакомпании вылетел в 02:45 (местное время совпадает с московским).

Напомним, что первый на этой неделе рейс Iraqi Airways, эвакуирующий иракских мигрантов из Белоруссии, вылетел в Эрбиль вечером 25 ноября. Планируется ещё несколько рейсов, которые вывезут из Белоруссии более тысячи пожелавших возвратиться на родину иракцев.

Ранее, 18 ноября, из Минска вылетели в Ирак 400 мигрантов. 22 ноября — ещё 118.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель иракского МИД Ахмед аль-Сахаф заявил об эвакуации из Белоруссии на родину 617 мигрантов.