Иерусалим, 26 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Семь стран Африки оказались под запретом для посещения израильскими гражданами из-за выявленных на их территории случаев заражения новым штаммом коронавируса. Об этом 25 ноября сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Речь идет о разновидности SARS-CoV-2, которой присвоено обозначение «B.1.1.529». Под ограничения попали ЮАР, Зимбабве, Намибия, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик, Ботсвана и Лесото. Они внесены в список «красных стран». Израиль также запретил въезд на свою территорию для иностранцев, прибывающих из указанных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Великобритании ограничили авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за штамма B.1.1.529.