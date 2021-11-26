Берлин, 26 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 25 ноября уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что согласится с оценкой кризиса беженцев на границе с Белоруссией. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В ходе беседы Меркель вновь выступила в поддержку прямых контактов с белорусским президентомАлександром Лукашенко. По словам канцлера, Лукашенко является важным контактным лицом, когда дело доходит до таких вопросов, как гуманитарная помощь беженцам.

Меркель также заверила Польшу в «полной солидарности со стороны Германии».

«Если в кризисе не будет прогресса, стоит подумать о дальнейших санкциях против Лукашенко. Мы, европейцы, должны объединиться в решении данной проблемы», — отметила она.

По словам канцлера, «Белоруссия заманила мигрантов в страну гибридной атакой». Она подчеркнула: «Таким способом белорусское руководство хочет дестабилизировать весь Евросоюз».

Меркель также призвала Россию, у которой особые отношения с Минском, вмешаться в данный вопрос. «Москва должна была дать понять, что нельзя использовать людей в корыстных целях», — заявила и. о. канцлера.

«Санкции — это одно, но, с другой стороны, мы всегда должны быть открыты для диалога, чтобы решать проблемы путем обсуждения», — отметила Меркель.

После совместной беседы в Берлине она отметила: «У нас одинаковое мнение о природе кризиса, в котором мы находимся, и о том, как его решить».

Тысячи беженцев с Ближнего Востока на несколько недель застряли на внешней границе ЕС с Белоруссией. ЕС обвиняет белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он умышленно переправляет людей на границу, чтобы отомстить за санкции ЕС. Белорусское руководство отвергает обвинения.